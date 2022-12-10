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14:54, 10 декабря 2022Россия

Медведев оценил снос памятников Пушкину и Суворову на Украине

Медведев цитатой из Булгакова оценил демонтаж памятников Пушкину и Суворову на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил цитату из произведения Михаила Булгакова «Белая гвардия», комментируя сообщения о сносе памятников на Украине. Своей оценкой ситуации политик поделился в Telegram.

Медведев предположил, что теперь на Украине будут ставить памятники гетманам. «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!», — написал бывший президент России.

При этом Медведев называет Украину «Малороссией» в своем посте.

Ранее в городе Тульчин Винницкой области Украины демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и русскому поэту Александру Пушкину.

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Варвара Кошечкина
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