Медведев оценил снос памятников Пушкину и Суворову на Украине
Медведев цитатой из Булгакова оценил демонтаж памятников Пушкину и Суворову на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил цитату из произведения Михаила Булгакова «Белая гвардия», комментируя сообщения о сносе памятников на Украине. Своей оценкой ситуации политик поделился в Telegram.
Медведев предположил, что теперь на Украине будут ставить памятники гетманам. «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!», — написал бывший президент России.
При этом Медведев называет Украину «Малороссией» в своем посте.
Ранее в городе Тульчин Винницкой области Украины демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и русскому поэту Александру Пушкину.