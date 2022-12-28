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16:07, 28 декабря 2022Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Крыму 28 декабря

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Спасатели предупредили россиян об опасности, надвигающейся на южный берег Крыма и горную местность в связи с усилением ветра. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС России.

Отмечается, что в южных районах полуострова объявлено штормовое предупреждение, предполагается усиление северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду. По информации спасателей, из-за погодных условий возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

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«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — отмечают в МЧС. Спасатели просят местных жителей и гостей республики избегать горно-лесную местность и море и не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

Ранее в ноябре российская туристка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми», но качественными. Она отметила, что в Судаке вдоль улицы у Центрального рынка местные жители продают фрукты, у которых часто отсутствует товарный вид.

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Зарина Дзагоева
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