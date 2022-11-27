Россиянка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми»

Блогерша «Яндекс.Дзен» побывала на рынке в крымском Судаке и назвала его душевным

Российская туристка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми», но качественными. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на портале «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметила, что в крымском Судаке вдоль улицы у Центрального рынка местные жители продают фрукты из своих садов и не увеличивают цену за торговое место. «Поэтому на рынке тот же инжир стоит 120-160 рублей за килограмм, а тут на улице — 100 рублей, — пояснила она. — Еще если берешь несколько килограммов, то сделают скидку и продадут его за 80 рублей».

При этом россиянка подчеркнула, что чаще всего у таких продуктов отсутствует товарный вид. «Ну и что, что груши корявые? Возьми их, вымой и очисти, зато они явно без химии», — добавила она. Путешественница отметила, что местные продают товар с душой. «Всегда скажут спасибо, еще и здоровья пожелают, — подчеркнула она. — Тут понимаешь, что поддержал человека, да еще и тебе приятно сделали».

Ранее в ноябре россиянка отдохнула в Крыму и описала состояние местного пляжа Алчак-Кая в городе Судак фразой «без слез не взглянуть». По словам туристки, побережье было усеяно мусором, в том числе сигаретными окурками, пакетами и шелухой от семечек.