Россияне стали реже интересоваться строительством одного вида жилья

Price.ru и «Росгосстрах»: спрос на услуги по строительству частных домов упал на 8%

Россияне стали терять интерес к строительству одного вида жилья — частных домов. Также упал спрос на услуги специалистов в этой сфере, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование агрегатора Price.ru и страховой компании «Росгосстрах».

По итогам 2022 году спрос на связанные со строительством домов услуги снизился на восемь процентов относительно 2021 года. За этот же период частота запросов «строительство домов» просела на 18 процентов, «строительство каркасных домов» — на 25 процентов, а «строительство домов из бруса» — на 35 процентов. Граждане стали на восемь процентов реже интересоваться установкой ворот и на 12 процентов — гидроизоляцией фундамента. Онлайн-спрос на стройматериалы уменьшился на два процента, заметнее всего просев в Москве (на 17 процентов) и Екатеринбурге (на 13 процентов).

Интерес к услугам по ремонту квартир упал на 17 процентов. Онлайн-спрос на помощь с сантехническими работами снизился на восемь процентов, с оконными — на 17 процентов, с отделочными — на четыре процента. В специалистах по установке кондиционеров и систем вентиляции стали нуждаться реже на 26 процентов, по установке и ремонту полов — на 13 процентов, потолков — на 10 процентов, по укладке плитки — на восемь процентов. Вместе с тем вырос интерес к услугам, связанным с эстетической отделкой жилья. Организацией пространства стали интересоваться на 13 процентов чаще, а художественной росписью — на 16 процентов.

Ранее россияне назвали необходимую для ремонта сумму. 70 процентов респондентов оказались готовы потратить на него от 500 тысяч до миллиона рублей, 15 процентов — два-четыре миллиона, еще три процента — до 500 тысяч и больше четырех миллионов рублей.