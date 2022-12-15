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07:00, 16 декабря 2022Среда обитания

Россияне назвали необходимую для ремонта сумму

«Ремонт со СберУслугами»: 70% россиян готовы потратить на ремонт до миллиона рублей

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Большинство россиян готовы потратить на ремонт жилья не больше миллиона рублей. Необходимую по мнению граждан сумму для переделки квартиры назвали сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

70 процентов клиентов сервиса согласны отдать за ремонт от 500 тысяч до миллиона рублей. 15 процентов готовы потратить на улучшение жилья один-два миллиона, девять процентов — два-четыре миллиона, а три процента — до 500 тысяч и более четырех миллионов рублей. Поисковые запросы на сервисе показывают, что россияне на 12 процентов чаще интересуются ремонтов во вторичном жилье, чем в новостройках. Больше всего ремонтом новых квартир интересовались в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а ремонтом «вторички» — в Москве, Петербурге и Нижегородской области.

Причинами вынужденного ремонта в 2022 году чаще всего становились заливы — на них пришлось 68 процентов страховых случаев. В среднем восстановление имущества в таком случае обходится в 46,8 тысячи рублей. Еще 11 процентов выплат были вызваны пожарами, 10 процентов — стихийными бедствиями, шесть процентов — гражданской ответственностью перед соседями.

Ранее в декабре сообщалось, что 49 процентов россиян решили заняться ремонтом в новогодние праздники. Большинство опрошенных (64 процента) объяснили свое решение тем, что не успеют закончить работы до Нового года.

Александра Качан
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