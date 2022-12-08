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10:47, 8 декабря 2022Среда обитания

Россияне решили отремонтировать жилье в новогодние праздники

«ВсеИнструменты.ру»: 49 процентов россиян решили заняться ремонтом в новогодние праздники

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Почти половина россиян решили заняться ремонтом жилья в новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе гипермаркета приняли участие более 1,5 тысячи жителей старше 18 лет всех регионов страны. Заняться ремонтом из них запланировали 49 процентов. Большинство опрошенных (64 процента) объяснили решение тем, что не успеют закончить работы до Нового года. 24 процента пожаловались на то, что им не хватает времени и сил в другие дни, 12 процентов отметили, что будут заниматься ремонтом, так как у них нет других планов.

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Что касается вида работ, то 28 процентов намерены заниматься мелким бытовым ремонтом: собирать мебель или прибивать полки. 20 процентов запланировали отремонтировать одну комнату. Провести косметический ремонт рассчитывают 15 процентов опрошенных. При этом 12 процентов россиян решили устранить мелкие поломки, 10 процентов будут менять бытовую технику.

Ранее исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов напомнил, что россияне при выполнении ряда условий могут получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке. Рассчитывать подобный налоговый вычет могут налоговые резиденты страны, которые купили жилье без отделки в строящемся доме.

Нина Ташевская
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