Верховный суд США принял решение по высылке мигрантов

Верховный суд США выступил в защиту программы депортации мигрантов

Верховный суд США выступил против отмены нормы о немедленной высылке мигрантов, введенной в период президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в защиту данного положения выступили 9 генпрокуроров-республиканцев. «Заявление удовлетворено», —сказано в сообщении по иску.

До конца июня 2023 года суд заслушает аргументы штатов в пользу наделения местных властей правом вмешиваться в политику о высылке мигрантов, и вынесет решение.

Ранее в декабре Трамп предрек Соединенным Штатам катаклизм в случае отмены нормы о немедленной высылке из страны мигрантов, которые прибыли из регионов с высоким риском заболевания коронавирусной инфекцией. «Отменяя то, что осталось от раздела 42, Байден умышленно и преднамеренно провоцирует катаклизм нелегальной миграции, каковых мир ранее не видел», — заявил он.