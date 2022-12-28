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02:15, 28 декабря 2022Мир

Взрыв произошел в Стокгольме

Aftonbladet: на месте взрыва у жилого дома в Стокгольме нашли осколки ручной гранаты

Фото: Christine Olsson / Reuters

Взрыв произошел на юге Стокгольма, на месте найдены осколки ручной гранаты. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По информации издания, инцидент произошел возле ворот жилого дома в районе Энскедален. По предварительным данным, на месте происшествия найдены части ручной гранаты. Также сообщается, что в районе были замечены несколько человек в темной одежде, которые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Сообщений о пострадавших не поступало. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси постоялец отеля на проспекте Агмашенебели взорвал в номере ручную гранату. В результате он получил ранения и был доставлен в больницу. Взрывная волна также повредила окна в гостинице.

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Марина Совина
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