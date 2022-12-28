Продажи винила превысили продажи CD-дисков из-за нового альбома Тейлор Свифт

Альбом Тейлор Свифт Midnights стал самой продаваемой пластинкой века в Великобритании

Из-за нового альбома певицы Тейлор Свифт Midnights продажи винила впервые с 1980 года превысили продажи CD-дисков. Об этом сообщает The Guardian.

Свежий релиз стал самой продаваемой пластинкой века в Великобритании. Ожидается, что в ближайшее время продажи винила в мире вырастут до 5,5 миллиона копий. Из них 80 тысяч копий как раз приходятся на работу Свифт.

Отмечается, что «виниловый ренессанс» был спровоцирован пожилыми меломанами, которые искали коллекционные издания таких звезд, как Дэвид Боуи, Pink Floyd или The Beatles. Однако сейчас ситуация меняется, и увлечение винилом распространилось на молодое поколение.

«Это переломный момент для всей музыкальной индустрии. После того, как появились компакт-диски и практически уничтожили виниловый бизнес, мало кто из нас поверил бы, что такой ренессанс возможен», — сказал Ким Бэйли, исполнительный директор Ассоциации ритейлеров индустрии развлечений.

1 ноября сообщалось, что Тейлор Свифт установила новый рекорд в чарте Billboard Hot 100. Музыкальные композиции артистки из нового альбома Midnights заняли десять первых позиций в недельном чарте. Подобный рекорд был установлен впервые за 64 года.

