Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:44, 1 ноября 2022Культура

Тейлор Свифт установила новый рекорд в чарте Billboard Hot 100

Песни Тейлор Свифт заняли все десять первых позиций в чарте Billboard Hot 100 за неделю

Фото: Mark Blinch / Reuters

32-летняя американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Музыкальные композиции артистки из нового альбома Midnights заняли десять первых позиций в недельном чарте. Сообщается, что подобный рекорд был установлен впервые за 64 года.

Ближе всех к таким показателям оказался канадский рэпер Дрейк, девять треков которого вошли в десятку лучших в 2021-м.

Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights 21 октября. В пластинку вошли 13 новых треков, которые певица назвала «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни».

Позже альбом Тейлор Свифт назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года. За несколько дней после релиза в США было продано более миллиона его копий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
В Москве уменьшилась площадь жилья в новостройках
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Глава «Нафтогаза Украины» подал в отставку
В Совфеде высказались о необходимости отдельного указа о конце мобилизации
Иран решил устроить публичные суды над тысячами задержанных в ходе протестов
Северная Корея объявила о начале финальной стадии ядерной войны с США
Раскрыты самые часто воруемые туристами вещи из самолетов
В России выявили 5252 случая коронавируса
Назван способ продлить срок службы батареи в смартфоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.