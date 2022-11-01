Песни Тейлор Свифт заняли все десять первых позиций в чарте Billboard Hot 100 за неделю

32-летняя американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Музыкальные композиции артистки из нового альбома Midnights заняли десять первых позиций в недельном чарте. Сообщается, что подобный рекорд был установлен впервые за 64 года.

Ближе всех к таким показателям оказался канадский рэпер Дрейк, девять треков которого вошли в десятку лучших в 2021-м.

Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights 21 октября. В пластинку вошли 13 новых треков, которые певица назвала «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни».

Позже альбом Тейлор Свифт назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года. За несколько дней после релиза в США было продано более миллиона его копий.