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14:13, 21 октября 2022Культура

Тейлор Свифт выпустила новый альбом под названием Midnights

Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights

Фото: Jeff Kravitz / Paramount Global / Getty Images for MTV

32-летняя американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Об этом сообщает New York Times.

В пластинку вошло 13 новых треков, которые певица назвала «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни».

Это первый альбом артистки с новыми треками почти за два года. Одиннадцатикратная обладательница «Грэмми» добавила, что подготовила серию музыкальных фильмов в рамках выхода новой пластинки.

В создании композиции Lavender Haze приняла участие близкая подруга Свифт, американская актриса Зои Кравиц. Над треками певицы также работали музыканты Сэм Дью, Джахан Свит и Марк Энтони Спирс.

Большинство песен, вошедших в альбом, были написаны Свифт вместе с Джеком Антоноффом, ранее также выступавшим в роли соавтора композиций исполнительницы. Их запись осуществлялась в его домашней студии, а также в студии Electric Lady Studios, расположенной в Гринвич-Виллидж.

В рецензии, опубликованной в New York Times, отметили, что у Midnights «очень хорошие шансы стать одним из самых продаваемых альбомов в этом году», так как новая пластинка певицы — «это возвращение Свифт в поп-музыку после ее отступлений последние пару лет».

Ранее американская певица Лана Дель Рей рассказала, что ее ноутбук с новыми песнями и книгой украли из автомобиля.

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Анастасия Астахова
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