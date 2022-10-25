Назван самый продаваемый музыкальный альбом 2022 года

Альбом Тейлор Свифт Midnights стал самой продаваемой пластинкой 2022 года

Последний альбом американской певицы Тейлор Свифт под названием Midnights стал самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщает Independent.

За несколько дней после релиза в США было продано более миллиона копий альбома. Пластинка также заработала наибольшее число прослушиваний в Spotify за день.

Еще один рекорд Свифт принесли продажи ее виниловой пластинки Midnights. Поклонники приобрели почти 500 тысяч дисков в специальном издании — по этому показателю альбом стал самым продаваемым винилом с 1991 года.

Свифт выпустила десятый студийный альбом Midnights 21 октября. В пластинку вошли 13 новых треков, которые певица назвала «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни». Это первый альбом артистки с новыми треками почти за два года.

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