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16:18, 25 октября 2022Культура

Назван самый продаваемый музыкальный альбом 2022 года

Альбом Тейлор Свифт Midnights стал самой продаваемой пластинкой 2022 года

Фото: Wesley Lapointe / Los Angeles Times / Getty Images

Последний альбом американской певицы Тейлор Свифт под названием Midnights стал самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщает Independent.

За несколько дней после релиза в США было продано более миллиона копий альбома. Пластинка также заработала наибольшее число прослушиваний в Spotify за день.

Еще один рекорд Свифт принесли продажи ее виниловой пластинки Midnights. Поклонники приобрели почти 500 тысяч дисков в специальном издании — по этому показателю альбом стал самым продаваемым винилом с 1991 года.

Свифт выпустила десятый студийный альбом Midnights 21 октября. В пластинку вошли 13 новых треков, которые певица назвала «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни». Это первый альбом артистки с новыми треками почти за два года.

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Дениза Мацаева
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