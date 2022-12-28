Россиянам раскрыли варианты взимания налога на проживание в Турции

АТОР: отельеры в Турции будут взимать налог на проживание с туристов через турагента

Российским туристам раскрыли несколько вариантов взимания нового налога на проживание в Турции. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали эксперты туротрасли.

Специалисты поясняют, что по первому возможному сценарию взимать налог в два процента с отдыхающих будут при заселении по аналогии с курортным сбором в России. Эксперты подчеркнули, что турецкие отели и гостиницы также могут требовать доплату за поездку через турагента. «Либо могут простить гостю эти два процента и не собирать налог в принципе», — добавили в АТОР.

При этом отельеры в Турции пока не решили, будут ли они просить доплату за уже забронированные на 2023 год туры. Отмечается, что каждый объект размещения будет руководствоваться собственной политикой в отношении сборов по ранним бронированиям.

Ранее в декабре в Турции заявили о введении налога на проживание для отдыхающих в стране туристов. Он начнет действовать с 1 января 2023 года. Отмечается, что новое двухпроцентное налогообложение коснется туристов, которые поселятся в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах.

