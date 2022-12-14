Турция введет новый налог для туристов с 1 января

Турция анонсировала введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 января

В Турции заявили о ведении нового налога на проживание для отдыхающих в стране туристов. Как сообщает турецкий телеканал NTV, ставка налога составит два процента. Он начнет действовать с 1 января 2023 года.

Отмечается, что новое двухпроцентное налогообложение коснется туристов, которые поселятся в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Кроме того, налог будет взиматься с туристов, которые во время отдыха будут проживать в общественных гостевых домах, базах отдыха и лагерях, за исключением ночлежек.

Наряду с этим под исключение попадут студенты, проживающие в общежитиях, хостелах и лагерях. Также налогообложение обойдет стороной дипломатический персонал иностранных государств.

Как сообщает РИА Новости, на различных сайтах и в приложениях-агрегаторах уже включен в стоимость новый туристический налог на проживание при бронировании номеров в турецких гостиницах.

Уточняется, что при бронировании номеров до публикации сообщения о новом законе в официальной газете налогообложение не будет происходить.

Ранее стало известно о том, что по исследованиям сервиса «Яндекс Путешествия» среди популярных направлений для длительных поездок россияне чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Вьетнам, Армению и Индонезию, а также Израиль, Шри-Ланку, ОАЭ, Индию и Азербайджан. Российские туристы чаще всего выбирают такие города как Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталию и Стамбул.