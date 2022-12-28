Распорядок дня Трампа публиковали без его ведома

New York Post: Трамп до окончания своего срока не знал, что его распорядок дня публикуют

Президент США Дональд Трамп на протяжении почти всего президентского срока не знал, что его распорядок дня публикуется. Узнав об этом, он попросил изменить порядок процедуры, пишет New York Post со ссылкой на экс-заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

«Каждый вечер мы готовили и выпускали публичное расписание президента на следующий день. Где-то в декабре [2020 года] президент впервые обнаружил, что общественности известен его распорядок дня», — рассказал Дир. При этом он подчеркнул, что нельзя утверждать, будто планы Трампа публиковали без его ведома: Белый дом не раскрывал подробности, а приводил несколько предложений о том, чем будет занят политик.

Тем не менее Трамп настоял, чтобы эту практику изменили, и предлагал выпускать документы с сообщениями вроде «много звонков и много встреч».

17 декабря стало известно, что комиссия Палаты представителей Конгресса США, расследующая штурм Капитолия 6 января 2021 года, может рекомендовать министерству юстиции возбудить уголовное дело против Дональда Трампа.