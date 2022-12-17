Конгресс США попросит возбудить уголовное дело против Трампа

Конгресс порекомендует Минюсту США возбудить уголовное дело против Трампа из-за 6 января

Комиссия Палаты представителей Конгресса США, расследующая штурм Капитолия 6 января 2021 года, рассматривает возможность рекомендовать министерству юстиции возбудить уголовное дело против бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Комиссия считает, что Трамп может быть обвинен по трем пунктам: мятеж, направленный на свержение власти, препятствование официальному разбирательству и заговор с целью обмана. Эти рекомендации будут переданы прокурорам.

Публично объявить об этом комиссия намерена в понедельник, 19 декабря. Отмечается, что, хотя рекомендации не будут иметь юридической силы, они усилят политическое давление на Министерство юстиции, расследующее действия Трампа.

Издание отмечает, что в Палате представителей и ранее были намерены просить возбудить дело в отношении Трампа. Так, член парламента Лиз Чейни в течение нескольких месяцев говорила, что направила в Министерство юстиции соответствующие доказательства, собранные комиссией из девяти человек.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.