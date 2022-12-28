Стилист назвала безвкусицей пять видов любимых туфель россиянок

Стилист Полли Рыжова назвала туфли на танкетке безвкусицей

Стилист Полли Рыжова назвала безвкусицей пять видов туфель, которые любят носить только россиянки. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Woman's Day.

В первую очередь специалист включила в список антитрендов туфли-копытца и туфли на танкетке. Во втором случае она рекомендовала в качестве альтернативы присмотреться к лоферам на массивной тракторной подошве.

Также Рыжова добавила в перечень немодной обуви туфли с декором на 20-сантиметровой шпильке, оформленные открытым мысом. По ее словам, подобная модель давно утратила актуальность. Вместо них стоит выбрать лаконичные лодочки на аккуратной шпильке. «Если хочется иметь в гардеробе акцентную пару обуви, обращаем внимание на модели с каблуком-рюмочкой — они одни из самых актуальных», — пояснила она.

В заключение Рыжова призвала отказаться от туфель с контрастным каблуком и круглым мысом и туфель-балеток, украшенных кружевными краями, бантами, декоративными цветами и бусинами. В подобных случаях лучше сделать выбор в пользу минималистичных лодочек на устойчивом каблуке или плоской подошве, считает эксперт.

В октябре редакторы портала The Voice Mag перечислили безвкусные популярные сочетания одежды. Журналисты отнесли к антитрендам комбинацию приталенного жакета со снудом. В списке также оказался образ, составленный из укороченной кожаной куртки и мини-юбки.