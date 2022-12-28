Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:11, 28 декабря 2022Ценности

Стилист назвала безвкусицей пять видов любимых туфель россиянок

Стилист Полли Рыжова назвала туфли на танкетке безвкусицей

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Стилист Полли Рыжова назвала безвкусицей пять видов туфель, которые любят носить только россиянки. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Woman's Day.

В первую очередь специалист включила в список антитрендов туфли-копытца и туфли на танкетке. Во втором случае она рекомендовала в качестве альтернативы присмотреться к лоферам на массивной тракторной подошве.

Также Рыжова добавила в перечень немодной обуви туфли с декором на 20-сантиметровой шпильке, оформленные открытым мысом. По ее словам, подобная модель давно утратила актуальность. Вместо них стоит выбрать лаконичные лодочки на аккуратной шпильке. «Если хочется иметь в гардеробе акцентную пару обуви, обращаем внимание на модели с каблуком-рюмочкой — они одни из самых актуальных», — пояснила она.

В заключение Рыжова призвала отказаться от туфель с контрастным каблуком и круглым мысом и туфель-балеток, украшенных кружевными краями, бантами, декоративными цветами и бусинами. В подобных случаях лучше сделать выбор в пользу минималистичных лодочек на устойчивом каблуке или плоской подошве, считает эксперт.

В октябре редакторы портала The Voice Mag перечислили безвкусные популярные сочетания одежды. Журналисты отнесли к антитрендам комбинацию приталенного жакета со снудом. В списке также оказался образ, составленный из укороченной кожаной куртки и мини-юбки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва
Названы города России с сильно подешевевшей арендой жилья
Лучший молодой футболист России сменил клуб
Зеленский заявил о помощи Западу «найти себя»
Стилист назвала безвкусицей пять видов любимых туфель россиянок
Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком
Игру Кодзимы случайно раздали бесплатно
Президент Грузии уклонилась от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили
В США оценили попытки военной помощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.