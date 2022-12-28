Россиян предупредили об усложнении выдачи паспорта за жилье в одной стране

APS: в 2023 году получить ВНЖ и гражданство Турции за жилье будет сложнее

В 2023 году россиянам и другим иностранцам станет труднее и дороже получить ВНЖ или гражданство Турции за приобретение жилья. Об усложнении условий выдачи паспортов евразийского государства предупредили эксперты компании Alanya Property Sales (APS), пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что в следующем году в ТАПУ (TAPU — документ, который подтверждает право собственности на недвижимость в Турции) начнут прописывать не сумму сделки, а экспертную оценку объекта. «Сейчас при оформлении ТАПУ с одного владельца на другого берется две справки о стоимости: одна в мэрии — для новостроек там указывается стоимость, которую указал застройщик, для "вторички" смотрят стоимость, указанную в ТАПУ в год выдачи, и пересчитывают с учетом инфляции, но инфляция заложена минимальная. Это повлечет и рост цен, и рост налогового бремени для продавцов, и, как следствие, уменьшение числа подходящих под нужные условия квартир», — пояснила заместитель директора Alanya Property Sales Анастасия Кезик.

По словам эксперта, сейчас спрос граждан России на жилье в Турции бьет рекорды — в ноябре доля российских сделок относительно общего числа иностранных сделок достигла максимальных 42,33 процента. Так, в последний месяц осени россияне приобрели в Турции 2,5 тысячи из 6,1 тысячи всех купленных нерезидентами объектов.

«Большинство покупателей в этом году в Турции из России, на втором месте Ирак, который до этого прочно держал пальму первенства, на третьем — Украина. Недвижимость в Турции всегда пользовалась большим спросом у иностранцев. Россия давно присутствует на рынке жилья Турции и достаточно активно. Так, компании начали нанимать русскоязычных менеджеров в Анталийском регионе около 15 лет назад, в Стамбуле — около 10 лет назад», — рассказала Кезик. Однако в связи с новыми условиями оформления документов интерес россиян к турецким объектам должен умериться, считает специалистка.

Ранее стало известно, что жилье в популярном у россиян турецком городе Алания перестало быть дешевым. Рост цен, по данным аналитиков компании Best House Alanya, произошел на фоне резкого всплеска спроса — с января по ноябрь 2022 года граждане России интересовались недвижимостью на курорте на 38,58 процента чаще, чем в аналогичный период прошлого года.