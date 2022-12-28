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11:32, 28 декабря 2022Путешествия

В Турции увеличилось число отказов в ВНЖ для граждан России

В Турции с 26 декабря увеличилось число немотивированных отказов в ВНЖ для граждан России

Фото: Shutterstock

При получении «туристического» вида на жительство (ВНЖ) в Турции у россиян начались дополнительные проверки, в некоторых городах увеличилось число немотивированных отказов в ВНЖ для граждан России. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что с 26 декабря у отечественных туристов в Турции начали требовать дополнительные документы для оформления вида на жительство. Теперь оформляющие ВНЖ россияне пенсионного возраста обязаны предоставить документ с апостилем, подтверждающий, что они являются пенсионерами, и размер их пенсии.

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Если гражданин РФ работает удаленно онлайн, он должен иметь апостилированный документ, подтверждающий его ежемесячный доход от компании, в которой он работает. Кроме того, вклад денег в банк и денежные переводы больше не являются подтверждением дохода.

По информации VPost, многие россияне выбирали для релокации Турцию именно из-за простоты получения туристического ВНЖ: для него были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор долгосрочной аренды жилья.

«Мы с женой сегодня получили отказ в ВНЖ с формулировкой "неясность намерений пребывания в стране", лучше бы отказали на раннем этапе, потому что теперь мы в 10-дневный срок должны уехать из Турции хотя бы на день, а здесь уже арендована квартира на год», — рассказал россиянин, проживающий в Измире. По его словам, отказы при нем получали и другие заявители из России.

Ранее крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила россиянам способ добраться до Турции за восемь тысяч рублей. Отмечается, что перевозчик продолжает новогодние распродажи билетов. Большинство маршрутов уже раскуплены, однако появляются новые билеты с вылетом в ближайшие два дня, к примеру, из Москвы в Стамбул.

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Валентина Процкова
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