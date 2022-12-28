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08:44, 28 декабря 2022Силовые структуры

Убивший 19 лет назад бизнесмена из Белоруссии россиянин предстанет перед судом

Под Псковом будут судить мужчину за убийство 19-летней давности бизнесмена из Белоруссии

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Псковской области будут судить жителя Санкт-Петербурга, обвиненного в убийстве бизнесмена из Белоруссии 19 лет назад. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину, проживающего все эти годы под чужим именем, задержали в Петербурге по делу о мошенничестве и фальшивомонетничестве. Однако во время этапирования в Псковскую область он признался в убийстве белорусского предпринимателя.

Задержанный сообщил, что в 2003 году он скрывался в Белоруссии под вымышленным именем от российского суда. Но 27 сентября решил сопровождать потерпевшего как охранник в деловой командировке в Россию. Во время поездки он поссорился с бизнесменом, убил его возле одного из кафе в Псковской области и скрылся. Материалы дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что на Сахалине криминальный авторитет и его друг пойдут под суд за убийство 2003 года.

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Илона Палей
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