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09:55, 30 ноября 2022Силовые структуры

Криминального авторитета и его друга обвинили в убийстве 19-летней давности

На Сахалине криминальный авторитет и его друг пойдут под суд за убийство 2003 года

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Корсакове Сахалинской области двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве 19-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело в отношении ранее судимых 41-летнего и 50-летнего местных жителей направлено в суд.

По версии следствия, в 2003 году 41-летний обвиняемый избил отца потерпевшего, за что 23-летний мужчина решил отомстить. Он распространил в криминальной среде информацию о том, что над обидчиком отца в детстве были совершены действия, порочащие честь и достоинство. За это фигурант с приятелем вывезли потерпевшего в лес, один из них накинул молодому человеку на шею веревку и душил, другой нанес потерпевшему множество ударов ножом в область грудной клетки. Молодой мужчина умер на месте.

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Илона Палей
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