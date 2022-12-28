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06:04, 28 декабря 2022Россия

Минобороны опубликовало кадры военно-морских учений России и Китая

Минобороны заявило о завершении учений России и Китая «Морское взаимодействие-2022»

Военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2022» завершились в Восточно-Китайском море, заявили в Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации военного ведомства, отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР завершили отработку практических задач в рамках учений. Министерство опубликовало соответствующие кадры.

Военные тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, а также тренировки по связи. Всего совместно выполнено более 10 боевых упражнений.

Минобороны России анонсировало проведение совместных с Китаем военно-морских учений 19 декабря. Там уточнили, что в ходе учений будут проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море. От России в маневрах приняли участие флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.

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Марина Совина
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