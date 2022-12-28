Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 28 декабря 2022Мир

Стало известно число беженцев с Украины в Европе

ООН: в Европу с 24 февраля прибыли более 7,89 миллиона беженцев с Украины

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

С начала специальной военной операции РФ в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,89 миллиона беженцев с Украины, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, за последнюю неделю число беженцев выросло на 33 486, их общее количество с начала февраля — 7 896 825.

Больше всего украинцев с 24 февраля по 27 декабря приехало в Россию (2 852 395 человек). Затем идут Польша (1 546 354), Германия (1 021 667). В Чехию прибыло 474 731 человек, в Италии нашли приют 173 231. Среди лидеров также Испания (160 287), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 629), Словакия (105 370) и Молдавия (100 494).

Всего с 24 февраля в соседние страны перебрались 16 867 334 человека, 8 952 486 из них пересекли границу в обратном направлении.

Ранее стало известно, что в последнее время уровень поддержки украинских беженцев в европейских странах неуклонно снижается. По словам политического аналитика Александра Асафова, об этом свидетельствуют, в частности, данные социологических опросов в Польше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
В России продлили сроки господдержки небольших книжных магазинов
Названы сроки запуска движения большегрузов по Крымскому мосту
Стало известно число беженцев с Украины в Европе
Глава МВФ назвала число живущих в охваченных конфликтами странах
Вучич заявил о сохранении мира в Косово и Метохии
Стало известно о нескольких взрывах в украинском Днепропетровске
Глава Приднестровья назвал республику заложником ситуации на Украине
Украинская беженка разрушила семью жительницы Польши и лишила ее квартиры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.