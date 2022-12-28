Стало известно число беженцев с Украины в Европе

ООН: в Европу с 24 февраля прибыли более 7,89 миллиона беженцев с Украины

С начала специальной военной операции РФ в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,89 миллиона беженцев с Украины, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, за последнюю неделю число беженцев выросло на 33 486, их общее количество с начала февраля — 7 896 825.

Больше всего украинцев с 24 февраля по 27 декабря приехало в Россию (2 852 395 человек). Затем идут Польша (1 546 354), Германия (1 021 667). В Чехию прибыло 474 731 человек, в Италии нашли приют 173 231. Среди лидеров также Испания (160 287), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 629), Словакия (105 370) и Молдавия (100 494).

Всего с 24 февраля в соседние страны перебрались 16 867 334 человека, 8 952 486 из них пересекли границу в обратном направлении.

Ранее стало известно, что в последнее время уровень поддержки украинских беженцев в европейских странах неуклонно снижается. По словам политического аналитика Александра Асафова, об этом свидетельствуют, в частности, данные социологических опросов в Польше.

