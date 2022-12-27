В Европе заметили снижение уровня поддержки украинских беженцев

Аналитик Асафов заявил о росте давления на украинских беженцев в Евросоюзе

В последнее время уровень поддержки украинских беженцев в европейских странах неуклонно снижается, об этом свидетельствуют, в частности, данные социологических опросов в Польше. В перспективе напряженность общества будет только расти. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Безусловно, ситуация с положением украинских беженцев в Европе далека от картинки, которую рисует президент Украины Владимир Зеленский, обращающийся к гражданам с предложением оставаться за рубежом и помогать оттуда. Но мы видим, что положение беженцев становится все более сложным, видим постоянные обвинения», — объяснил Асафов.

Есть масса историй с выселениями из соцжилья, нежеланием предоставлять его беженцам бесплатно. Истории, связанные со стычками, потасовками Александр Асафов политический аналитик

Наиболее наглядно, по мнению политолога, сложившуюся ситуацию отражают данные социологического исследования, проведенного в Польше, которые указывают на то, что поляки поддерживают Украину, но не украинцев. Асафов связывает это не только с ксенофобскими настроениями, но и с банальной усталостью общества. Уровень поддержки, по его словам, снижается и в других европейских странах.

«Напряженность будет увеличиваться, число эпизодов, связанных с насилием, — расти. Перенос агрессии из-за страдающей экономики на простых украинцев тоже будет виден. Но любой беженец понимает, что лучше жить так, но в стране, где есть электричество, продукты питания и нет прямой угрозы для жизни», — сказал аналитик.

Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, при этом некоторые из британцев хотят «отобрать» у них свои дома на рождественские праздники. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии, которая оказывает поддержку принимающим беженцев британцам, некоторые «спонсоры» в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год. «Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», — сказала она.