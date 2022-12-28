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07:46, 28 декабря 2022Мир

В Германии призвали подготовиться к ядерным ЧС из-за конфликта на Украине

Глава BfS Германии Паулини призвала готовиться к ядерным ЧС из-за конфликта на Украине

Фото: Jürgen Heinrich / Global Look Press

Глава Федерального ведомства по радиационной защите Германии (BfS) Инге Паулини призвала подготовиться к ядерным чрезвычайным ситуациям в связи с боевыми действиями на Украине, и подчеркнула, что, в отличие от ФРГ, другие страны не будут отказываться от атомной энергетики. Цитату приводит Die Welt.

«Агрессивная война России на Украине дала понять широкой общественности, что мы должны быть готовыми к широкому спектру ядерных ЧС, — считает глава BfS.

Помимо конфликта на Украине, опасность может крыться и в нежелании ряда стран отказываться от атомной энергетики. Как отметила Паулини, многие соседние с Германией страны планируют строительство новых электростанций.

10 декабря глава Пентагона Ллойд Остин также призвал ядерные державы избегать эскалации конфликтов.

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Виктория Кондратьева
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