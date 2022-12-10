США призвали избегать эскалации ядерных конфликтов

Глава Пентагона Остин призвал ядерные державы избегать эскалации конфликтов

Ядерным державам следует избегать эскалации конфликтов, с таким призывом выступил глава Пентагона Ллойд Остин на оперативном брифинге по украинскому конфликту. Его слова приводит The Washington Post.

Он также заявил, что Россия якобы увеличивает ядерные запасы. Помимо этого, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что обеспокоен тем, что конфликт в Украине может выйти «из-под контроля».

Ранее власти США заподозрили Китай в наращивании ядерных арсеналов. «КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал», — сказал Остин, при этом он не привел каких-либо аргументов.