Сотрудница подала в суд на Apple из-за увольнения после жалобы на абьюзера

Экс-юрист Apple подала в суд на компанию из-за увольнения после жалобы на коллегу-абьюзера

Бывший юрист компании Apple Джейна Ричардсон Уитт подала в суд на корпорацию из-за незаконного увольнения. Об этом пишет Bloomberg.

По словам экс-сотрудницы, она лишилась работы после того, как обратилась к руководству с жалобой на угрозы расправы со стороны коллеги-мужчины, с которым ее связывали романтические отношения. Уитт предоставила видео, на котором мужчина приставляет пистолет к ее виску, однако компания отказалась решать ее проблемы.

Женщина заявила, что Apple ввела в отношении ее кандидатуры санкции после того, как стало известно о «статусе жертвы домашнего насилия». Мужчина-супервайзер, работающий в компании, предпочитал белых мужчин и дискриминировал «меньшинства, женщин и сотрудников с ограниченными возможностями», пожаловалась она.

В январе сообщалось, что гендиректора Apple Тима Кука более года преследует одержимая женщина. Кук рассказал, что забил тревогу в конце 2020 года, когда неизвестный пользователь под фамилией Кук начал отмечать его в Twitter. Женщина рассказывала в сети, что является женой гендиректора Apple, а он — отцом ее близнецов. С конца октября до середины ноября 2020 года она отправила Куку более 200 электронных писем, в одном из которых заявила о желании вступить с ним в половую связь.

