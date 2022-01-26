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В Apple забили тревогу после угроз в адрес гендиректора Тима Кука

Гендиректора Apple Тима Кука больше года преследовала одержимая женщина
Тим Кук

Тим Кук. Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Генерального директора компании Apple Тима Кука более года преследовала одержимая женщина, пишет The Mercury News.

Производитель гаджетов обратился в суд. После рассмотрения дела подозреваемой временно запретили приближаться к сотрудникам Apple. Ей нельзя владеть оружием, появляться на территории, находящейся в собственности компании, и посещать резиденцию Кука в Пало-Альто.

В Apple считают, что женщина ведет себя беспорядочно, угрожающе и странно. Юристы компании передали в суд документы: копии электронных писем и фотографий, которые отправляла нарушительница. Она также показывала Куку снимки заряженного оружия.

Кук рассказал, что забил тревогу в конце 2020 года, когда неизвестный пользователь начал отмечать его в Twitter. Юзер был зарегистрирован в соцсети под фамилией Кук. Женщина рассказывала в сети, что является женой генерального директора Apple, а он — отцом ее близнецов. С конца октября до середины ноября 2020 года она отправила Куку более 200 электронных писем, в одном из которых заявила о желании вступить с ним в половую связь. При этом она указала, что ее терпение уже почти кончилось.

В сентябре 2021 года женщина «стала одержима» квартирой Кука в Пало-Альто. Он отправляла ему письма на электронный адрес с желанием стать соседкой по комнате. Позже нарушительница предприняла попытку попасть в квартиру. Суд по делу состоится 29 марта.

Ранее Тим Кук сравнил Android с опасным автомобилем. По его словам, скачивание сторонних программ, возможное на платформе Android, слишком опасно для пользователей.

Алия Шарафутдинова
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