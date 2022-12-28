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23:59, 28 декабря 2022Мир

В США заявили о победе России над излюбленным оружием США

Foreign Affairs: Россия и Китай одержали победу с экономическими санкциями США
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США, пишет в статье для американского журнала Foreign Affairs директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

По ее словам, эпохе «излюбленного экономического оружия» США приходит конец. Экономист считает, что Вашингтон пользовался карательными мерами слишком свободно, что вызвало сопротивление мира. Эксперт назвала три убедительных ответа Москвы и Пекина американскому руководству.

Она напомнила, что Россия и Китай создали двусторонние валютные свопы, что позволяет не использовать при расчетах доллар. Среди эффективных мер специалист упомянула разработку незападных платежных систем по типу китайской альтернативы SWIFT CIPS, к которой присоединились уже более 1,3 тысячи банков из более чем 100 государств, а также постепенное внедрение цифровой валюты. Демаре отметила, что США не могут ограничить использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции вынудили Россию заниматься развитием собственных интеллектуальных продуктов.

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Марина Совина
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