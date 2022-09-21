Путин указал на пользу западных санкций

Путин заявил, что санкции вынудили Россию заниматься развитием собственных продуктов

Западные санкции вынудили Россию заниматься развитием собственных интеллектуальных продуктов, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, Запад не осознает, что введенными ограничениями оказал стране услугу.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали. Они вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта», — указал Путин на пользу санкций в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

Рассуждая о возможных последствиях ухода из России иностранных партнеров для российской экономики, глава государства допустил возможность отложенного негативного эффекта. При этом он заверил, что пока серьезных сбоев в экономике не наблюдается.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с начала российской спецоперации на Украине рынок РФ покинули 600 международных компаний.