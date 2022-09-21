Путин оценил влияние ухода иностранных партнеров на российскую экономику

Путин допустил отложенный негативный эффект из-за ухода иностранных партнеров из России

Президент России Владимир Путин оценил влияние ухода из РФ иностранных партнеров на российскую экономику. Его слова приводит ТАСС.

Рассуждая о возможных последствиях данного явления в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами, глава государства допустил возможность отложенного негативного эффекта. При этом он заверил, что пока серьезных сбоев в экономике не наблюдается.

«Да у нас их и нет практически. Есть определенные трудности, которые еще предстоит преодолеть, но все идет так, как нужно, мы их преодолеваем, тьфу-тьфу-тьфу каких-то больших сбоев и нет», — сказал он, добавив, что российские власти понимают «отложенный эффект возможного негатива».

В начале сентября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с начала российской спецоперации на Украине рынок РФ покинули 600 международных компаний. Она напомнила, что немецкая компания Siemens ушла из России после 170 лет деятельности на территории государства.