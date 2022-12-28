В Узбекистане одобрили новые ограничения на продажу алкоголя и табака

В Узбекистане сенаторы одобрили запрет на продажу алкоголя и табака лицам моложе 21 года

Сенат Узбекистана одобрил новую редакцию закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции». Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента республики, передает ТАСС.

Новая редакция документа предусматривает запрет на продажу алкоголя и табака, а также устройств для употребления табака и никотина лицам моложе 21 года. Уточняется что в текущей версии закон запрещает их реализацию лицам младше 20 лет.

Кроме того, законодательная инициатива предполагает запрет на продажу соответствующей продукции вне стационарных торговых объектов, в аптеках и помещениях, где продаются товары для детей.

В обновленной редакции закон также расширяет список общественных мест, где запрещено курение. К ним, в частности, предлагается отнести объекты торговли и оказания услуг, клубы, театры и кинотеатры, цирки, концертные и выставочные залы и прочие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха.

Отмечается, что обновленный закон вступит в силу после подписания документа президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее сообщалось, что мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана рассмотрит поправки к Конституции республики, отменяющие закон о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве.