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07:13, 28 декабря 2022Бывший СССР

Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки

Мажилис Казахстана рассмотрит отменяющие закон о первом президенте поправки к Конституции

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана приступит к рассмотрению поправок к Конституции, отменяющих закон о первом президенте — елбасы Нурсултане Назарбаеве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на повестку пленарного заседания, которую распространила пресс-служба Мажилиса.

Депутаты рассмотрят проект закона о признании утратившим силу конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации — прим. «Лента.ру»)», указано в повестке.

В частности, из статьи 46 Конституции планируется исключить пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. В настоящее время Назарбаев не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента. Он также не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

В январе 2022 года в Казахстане произошли протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо, однако вскоре экономические мотивы сменились на политические. В частности, протестующие потребовали ухода из политики Назарбаева. В результате бывший президент лишился ряда постов, а из новой версии конституции было решено убрать все упоминания о нем.

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Марина Совина
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