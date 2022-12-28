Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки

Мажилис Казахстана рассмотрит отменяющие закон о первом президенте поправки к Конституции

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана приступит к рассмотрению поправок к Конституции, отменяющих закон о первом президенте — елбасы Нурсултане Назарбаеве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на повестку пленарного заседания, которую распространила пресс-служба Мажилиса.

Депутаты рассмотрят проект закона о признании утратившим силу конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации — прим. «Лента.ру»)», указано в повестке.

В частности, из статьи 46 Конституции планируется исключить пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. В настоящее время Назарбаев не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента. Он также не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

В январе 2022 года в Казахстане произошли протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо, однако вскоре экономические мотивы сменились на политические. В частности, протестующие потребовали ухода из политики Назарбаева. В результате бывший президент лишился ряда постов, а из новой версии конституции было решено убрать все упоминания о нем.