Житель Киргизии «испарился» после бани

В ГУВД Бишкека сообщили о пропаже жителя Киргизии, который ушел в баню и не вернулся

Жительница Киргизии заявила о пропаже супруга, который исчез после похода в баню. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, передает «Sputnik Кыргызстан».

Отмечается, что о пропаже мужа женщина заявила в полицию 20 декабря. По ее словам, последний раз 32-летний Улукбек Шаршенбек уулу выходил на связь 2 декабря. Тогда мужчина сообщил, что находится в местном банно-оздоровительном комплексе «С легким паром!». В столичном ГУВД уточнили, что в настоящее время местонахождение пропавшего неизвестно.

Ранее сообщалось, что считавшаяся убитой жительница Индии нашлась живой спустя семь лет после пропажи. Женщину нашел ее муж, которого подозревали в убийстве жены.