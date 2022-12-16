«Убитую мужем» женщину нашли живой с другим супругом спустя семь лет

Hindustan Times: считавшуюся убитой женщину нашли живой через семь лет после пропажи

Считавшаяся убитой жительница Индии нашлась живой через семь лет после пропажи в штате Раджастан, с подозреваемого в убийстве индианки мужа сняли обвинения. Об этом сообщает Hindustan Times.

8 сентября 2015 года Аарти Деви вышла замуж за Сону Саини без ведома отца, Сураджа Пракаша Гупты. Отец подал в полицию заявление об исчезновении дочери. В нем говорилось, что Деви, которой тогда было 25 лет, имеет психические отклонения.

Полиция штата Уттар-Прадеш обнаружила в канале в городе Матхура женское тело. Вскрытия не проводилось, и полиция кремировала труп. Полицейские показали Гупте фотографии и одежду умершей женщины. Мужчина идентифицировал ее как свою дочь. В марте 2016 года дело об исчезновении индианки переквалифицировали в дело об убийстве. По данному факту задержали трех человек: мужа Деви Сону Саини и его предполагаемых подельников: Бхагвана Сингха и Арвинда Патака.

Саини и Сингха арестовали и посадили на время следствия за решетку на 18 месяцев и девять месяцев соответственно. Полицейские получили награду в размере 15 тысяч рупий (11,4 тысячи рублей) за арест подозреваемых.

Когда Саини выпустили под залог, он пришел в полицию и заявил, что через неделю после свадьбы Деви потребовала переписать на нее землю и отдать ей деньги. Мужчина отказался это сделать, после чего женщина ушла из дома и пропала. Муж пытался разыскать ее, но безуспешно.

Оба обвиняемых после освобождения из тюрьмы отправились искать Деви и нашли ее в городе Дауса, штат Раджастан, где она жила со вторым мужем. Полиция задержала женщину. Деви предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании пропал в 2015 году и считался убитым, но был найден полицейскими живым в лесу благодаря выложенным в Facebook селфи. У аккаунта было 69 подписчиков, большинство из которых были родственниками мужчины.

