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19:43, 28 декабря 2022Среда обитания

В Бельгии предложили спасти планету с помощью человеческих волос

Reuters: в Бельгии нашли способ спасти природу с помощью человеческих волос

Фото: Adrian "Rosco" Stef / Unsplash

В Бельгии нашли способ спасти планету от токсичных отходов при помощи человеческих волос. Проект Hair Recycle начал собирать обрезанные в парикмахерских локоны и перерабатывать их в полезные для природы вещи, пишет Reuters.

На предприятиях из прядей создают плотное волокно, которое в дальнейшем предлагается использовать для поглощения нефти и углеводорода из жидкости или для создания биоразлагаемых пакетов. По словам одного из создателей Hair Recycle Патрика Янсена, один килограмм волос может абсорбировать семь-восемь литров нефти и углеводородов. Это также очень прочный материал — одна прядь способна выдержать вес, в десять миллионов раз превышающий ее собственный. Кроме того, человеческие волосы водорастворимы и эластичны за счет волокон кератина в составе.

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Сделанный из такого материала коврик можно поместить в канализацию, чтобы вредные вещества задерживались в трубах и не проникали в водоемы. Плюсом использования человеческих волос для помощи экологии специалисты назвали доступность материала — парикмахерские есть в любом населенном пункте, поэтому сырье не придется перевозить, загрязняя планету выбросами от транспорта.

Ранее выпавшие или отстриженные человеческие волосы предложили использовать для создания одежды. С такой идеей выступила дизайнер Зофия Коллар. Специалистка убеждена, что пошив предметов гардероба из этого материала поможет уменьшить выбросы углекислого газа при производстве и транспортировке товаров, а также сократить объем мусора от индустрии моды.

Нина Ташевская
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