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07:29, 28 декабря 2022Россия

В Госдуме оценили идею о предновогодней выплате семьям с детьми

Нилов счел денежную выплату семьям с детьми хорошим подарком от государства к Новому году

РИА Новости/Владимир Федоренко

Денежная выплата семьям с детьми со стороны государства станет хорошим подарком к Новому году. С такой оценкой выступил глава комитета Государственной Думы по соцполитике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

Комментируя идею, он обратил внимание на то, что в России есть семьи которые в подобной поддержке не нуждаются. «Хорошим подарком для семей, имеющих детей, была бы даже небольшая сумма, которую государство выделяло бы для покупки подарков детям», — сказал депутат.

Нилов подчеркнул, что в любом случае эти средства пойдут в экономику. По его мнению, такая мера стала позитивной в том случае, если была бы принята на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (48 процентов), ожидающих получить новогоднюю премию, не хотят сразу тратить праздничные выплаты и решили отложить их. Также 27 процентов опрошенных заявили о готовности израсходовать новогодние выплаты на развлечения в праздничные выходные, а 27 процентов — на подарки коллегам, друзьям и родственникам.

Соответствующие планы раскрыли участники опроса сервиса «Работа.ру», с результатами ознакомилась «Лента.ру».

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Анна Щербакова
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