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00:39, 28 декабря 2022Экономика

Windows вновь стал доступен для скачивания в России

«Известия»: Microsoft вновь сделала Windows доступным для скачивания в России

Фото: Rami Amichay / Reuters

Windows вновь стал доступен для скачивания в России. Компания Microsoft открыла доступ российским пользователям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению

Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN.

Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Доступен «помощник по установке Windows», который предназначен для обновления програмного обеспечения.

При этом специалисты поясняют, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится. По мнению IT-эксперта Дмитрия Бевзы, такой шаг может свидетельствовать о корректировке политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows.

В конце июня Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, образы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. Специалисты связали это с антироссийскими санкциями, которые еще в начале марта поддержала американская корпорация.

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Марина Совина
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