В сети оценили внешность блогерши без косметики словами «это не ты»

TikTok-блогерша Линдси Френкен удивила зрителей внешностью без косметики

Блогерша Линдси Френкен смыла с себя косметику, и пользователи сети оценили ее внешность словами «это не ты». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка предстала с густыми длинными локонами оттенка блонд и макияжем. Она подчеркнула брови, накрасила тушью ресницы, нанесла тени на веки и скорректировала форму губ посредством помады и карандаша. Кроме того, у нее была сияющая ровная кожа. Затем юзерша продемонстрировала свое настоящее лицо. Ее брови и губы оказались тоньше, волосы — более короткими и русыми, а глаза — другой формы. При этом на коже появились красные пятна.

Ролик набрал 120 тысяч лайков. Зрители в комментариях указали на кардинальные перемены во внешнем виде Френкен, которые вызвали у них удивление. «Подождите, что? Не ожидала подобного. Мне нужно по-настоящему поработать над своими навыками макияжа», «У меня отвисла челюсть», «Боже мой, даже не похоже, что это один и тот же человек», «Постой, это же не ты», — отметили юзеры.

Ранее в декабре пользовательница сети Кья Амари смыла косметику и удивила подписчиков детским лицом.