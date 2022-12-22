Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:02, 22 декабря 2022Ценности

Блогерша смыла косметику и удивила подписчиков детским лицом

Пользовательница TikTok Кья Амари показала лицо без мейкапа и удивила подписчиков

Кадр: TikTok

Пользовательница сети Кья Амари смыла косметику и удивила подписчиков детским лицом. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Сначала героиня публикации с никнеймом kyraamari5 предстала перед подписчиками с мейкапом и аккуратной укладкой. На кадрах видно, что девушка выровняла тон кожи, нанесла коричневые тени и нюдовую помаду, а также нарисовала на веках графические стрелки и накрасила ресницы. Амари дополнила свой образ серьгами-гвоздиками.

Затем инфлюэнсерша показала свою естественную внешность без косметических продуктов и прически. При этом блогерша надела серую толстовку, а волосы заплела в жгуты. На этих кадрах девушка выглядела значительно моложе, чем с нанесенным мейкапом.

Видео стало вирусным и набрало более 1,7 миллиона просмотров. Подписчики были удивлены преображением девушки, о чем написали в комментариях под материалом. «Я забываю о силе макияжа, она меня каждый раз поражает… Кто-нибудь может научить меня краситься так, чтобы я могла выглядеть на свой возраст?», «Похоже, это твой младший брат», «Видимо, на первом кадре была твоя старшая сестра», — предположили они.

Ранее в декабре еще одна блогерша Милли Ли показала изменения во внешности до и после нанесения макияжа и удивила поклонников. Юзерша сделала мейкап, а также сменила домашний серый халат на черный кружевной топ на тонких бретелях, который частично оголял ее грудь. Вдобавок она сделала укладку, завив волосы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил отказ от интенсивных боевых действий в ходе СВО
ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»
Хью Джекман рассказал о борьбе с детской травмой
Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации границ
Слон растоптал смотрителя национального парка на глазах у его коллег
Модный бренд обругали в сети за продажу вызывающего наряда для похорон
Закричавшая в лицо пассажира «я не твоя слуга» стюардесса стала звездой в сети
Овечкин назвал лучший гол в карьере
Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю
Российский грибник сбыл найденное в лесу ружье за бутылку вина и получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.