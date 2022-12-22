Блогерша смыла косметику и удивила подписчиков детским лицом

Пользовательница TikTok Кья Амари показала лицо без мейкапа и удивила подписчиков

Пользовательница сети Кья Амари смыла косметику и удивила подписчиков детским лицом. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Сначала героиня публикации с никнеймом kyraamari5 предстала перед подписчиками с мейкапом и аккуратной укладкой. На кадрах видно, что девушка выровняла тон кожи, нанесла коричневые тени и нюдовую помаду, а также нарисовала на веках графические стрелки и накрасила ресницы. Амари дополнила свой образ серьгами-гвоздиками.

Затем инфлюэнсерша показала свою естественную внешность без косметических продуктов и прически. При этом блогерша надела серую толстовку, а волосы заплела в жгуты. На этих кадрах девушка выглядела значительно моложе, чем с нанесенным мейкапом.

Видео стало вирусным и набрало более 1,7 миллиона просмотров. Подписчики были удивлены преображением девушки, о чем написали в комментариях под материалом. «Я забываю о силе макияжа, она меня каждый раз поражает… Кто-нибудь может научить меня краситься так, чтобы я могла выглядеть на свой возраст?», «Похоже, это твой младший брат», «Видимо, на первом кадре была твоя старшая сестра», — предположили они.

Ранее в декабре еще одна блогерша Милли Ли показала изменения во внешности до и после нанесения макияжа и удивила поклонников. Юзерша сделала мейкап, а также сменила домашний серый халат на черный кружевной топ на тонких бретелях, который частично оголял ее грудь. Вдобавок она сделала укладку, завив волосы.