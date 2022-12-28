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11:11, 28 декабря 2022Мир

В США обвинили Германию в неспособности извлечь уроки из 2022 года

FP: Германия не смогла извлечь уроки из конфликта России и Украины

Фото: Clemens Bilan /Getty Images

Германия в стремлении к довоенному порядку в Европе не смогла извлечь уроки 2022 года. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

По словам автора материала, Германия пренебрегла якобы «возрождающимся русским империализмом» в Европе, который стал причиной конфликта на Украине. В статье отмечается, что последние десятилетия «самая значимая экономика Европы», как обозначил Германию автор, попросту игнорировала политическую и экономическую экспансию России и Китая.

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Он отметил, что арест сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстена Л., обвиненного в шпионаже в пользу России, также в очередной раз показывает «самодовольное невежество» Германии перед российской угрозой.

Ранее Карстена Л., заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине.

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Глеб Бажуткин
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