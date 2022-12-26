Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 26 декабря 2022Мир

Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине

Немецкие СМИ: сотрудник разведки ФРГ мог передавать России секретные сведения по Украине

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненного в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине, пишет Тagesschau.

Карстен Л. мог передавать России материалы с оценками происходящих на Украине событий. Генпрокуратура Германии и Федеральная разведывательная служба отказались комментировать данную информацию, сославшись на свои предыдущие пресс-релизы.

Об аресте сотрудника БНД стало известно 22 декабря. Мужчина находится под следствием по подозрению в государственной измене. По данным издания Focus, он имел доступ к секретным данным, получаемым из США и Великобритании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Путин признал разногласия между странами СНГ
Перечислена ставшая модной благодаря сериалам одежда
Российского депутата задержали за неуплату налогов на 500 миллионов рублей
Под Одессой переименовали поселок Суворово
В Швеции не нашли улик в деле о взрывах на «Северных потоках»
На российской нефтяной шахте произошло задымление
В Москве авто врезалось в самосвал, перевернулось, загорелось и попало на видео
Немецкий сенатор высказался о будущем украинских беженцев в Германии
Военный эксперт предупредил о дальнейших атаках ВСУ на аэродромы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.