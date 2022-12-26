Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине

Немецкие СМИ: сотрудник разведки ФРГ мог передавать России секретные сведения по Украине

Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненного в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине, пишет Тagesschau.

Карстен Л. мог передавать России материалы с оценками происходящих на Украине событий. Генпрокуратура Германии и Федеральная разведывательная служба отказались комментировать данную информацию, сославшись на свои предыдущие пресс-релизы.

Об аресте сотрудника БНД стало известно 22 декабря. Мужчина находится под следствием по подозрению в государственной измене. По данным издания Focus, он имел доступ к секретным данным, получаемым из США и Великобритании.