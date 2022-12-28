Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:38, 28 декабря 2022Путешествия

Более 60 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 28 декабря отменили или задержали 66 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В московских аэропортах 28 декабря задержали или отменили более 60 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что во Внуково задержали 10 рейсов, вылет еще девяти был отменен. В Домодедово задержали 21 рейс, 13 отправлений отменили. В Шереметьево задержаны еще 13 вылетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

В общей сложности изменения в расписании столичных воздушных гаваней коснулись 66 рейсов.

Ранее бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе, если в отеле не оказалось утюга или отпаривателя. Бэт Виндзор, проработавшая бортпроводницей десять лет, рекомендовала всегда брать в путешествия компактный отпариватель для одежды. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Восемь россиян пострадали при столкновении маршрутки с трамваем
Козловский отсудил 682 миллиона рублей у онлайн-кинотеатра
В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский
Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских активов
Цены на подержанные автомобили в России в 2022 году выросли на треть
Суд огласит приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову
Россия задумала отказаться от идеи создания совместного с Китаем самолета
Семьи российских мобилизованных получат квоту на заморозку сперматозоидов
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.