Более 60 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 28 декабря отменили или задержали 66 рейсов

В московских аэропортах 28 декабря задержали или отменили более 60 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что во Внуково задержали 10 рейсов, вылет еще девяти был отменен. В Домодедово задержали 21 рейс, 13 отправлений отменили. В Шереметьево задержаны еще 13 вылетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

В общей сложности изменения в расписании столичных воздушных гаваней коснулись 66 рейсов.

Ранее бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе, если в отеле не оказалось утюга или отпаривателя. Бэт Виндзор, проработавшая бортпроводницей десять лет, рекомендовала всегда брать в путешествия компактный отпариватель для одежды.