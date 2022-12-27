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09:04, 28 декабря 2022Путешествия

Бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе без утюга

Бывшая бортпроводница рекомендовала гладить вещи в отеле феном

Фото: Shutterstock

Бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе, если в отеле не оказалось утюга или отпаривателя. Своим лайфхаком она поделилась в статье для издания Business Insider.

Бэт Виндзор (Beth Windsor), проработавшая бортпроводницей десять лет, рекомендовала всегда брать в путешествия компактный отпариватель для одежды. Однако, если для него не нашлось места в багаже, для разглаживания складок на вещах всегда можно использовать фен, отметила она.

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«Вы можете включить фен в гостиничном номере на максимальную мощность и обдувать одежду горячим воздухом. А еще можно повесить одежду в ванной, включить душ на самую высокую температуру и закрыть дверь на 10 минут. Пар разгладит складки на одежде», — сказала Виндзор.

Ранее бывший бортпроводник, работавший на международных рейсах, назвал действенные способы сделать длительный перелет в самолете комфортным и раскрыл главные ошибки пассажиров во время дальнемагистральных рейсов. В первую очередь специалист рекомендовал туристам, отправляющимся в путешествие на самолете, не злоупотреблять алкоголем.

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Зарина Дзагоева
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