Бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе без утюга

Бывшая бортпроводница рекомендовала гладить вещи в отеле феном

Бывшая стюардесса назвала способ разгладить вещи на отдыхе, если в отеле не оказалось утюга или отпаривателя. Своим лайфхаком она поделилась в статье для издания Business Insider.

Бэт Виндзор (Beth Windsor), проработавшая бортпроводницей десять лет, рекомендовала всегда брать в путешествия компактный отпариватель для одежды. Однако, если для него не нашлось места в багаже, для разглаживания складок на вещах всегда можно использовать фен, отметила она.

«Вы можете включить фен в гостиничном номере на максимальную мощность и обдувать одежду горячим воздухом. А еще можно повесить одежду в ванной, включить душ на самую высокую температуру и закрыть дверь на 10 минут. Пар разгладит складки на одежде», — сказала Виндзор.

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