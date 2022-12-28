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13:44, 28 декабря 2022Россия

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Рогов сообщил о рабочем визите Кириенко на Запорожскую АЭС

Фото: Telegram-канал Владимира Рогова

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

В ходе рабочего визита Кириенко проинспектировал работу объекта, его безопасность, а также обратил внимание на меры, принимаемые для повышения надежности и эффективности станции.

Кроме того, совместно с директором объекта Юрием Черничуком он проверил условия труда представителей «Росатома».

23 декабря гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о продвижении вперед дипломатических усилий по формированию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что конечная цель переговоров — предотвратить аварию на станции.

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Варвара Кошечкина
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