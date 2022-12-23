В МАГАТЭ заявили о продвижении усилий по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ заявил о продвижении усилий по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о продвижении вперед дипломатических усилий по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление, которое было сделано после очередного раунда переговоров, опубликовано на официальном сайте агентства.

Комментируя ход переговоров, Гросси указал, что состоявшаяся накануне в Москве встреча, которая продлилась несколько часов, стала еще одним раундом обсуждений, направленных на создание специальной защитной зоны на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что конечная цель переговоров — предотвратить ядерную аварию.

«Я продолжаю свои усилия для достижения этой цели с чувством первостепенной важности [данного вопроса]», — заверил он.