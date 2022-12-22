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20:52, 22 декабря 2022Мир

Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что защитная зона вокруг ЗАЭС предотвратит ядерную аварию
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Jung Yeon-je / Reuters

Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сможет предотвратить ядерную аварию на станции. Так инициативу обосновал в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.

«Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии», — заявил он.

Гросси гарантировал, что продолжит переговоры по этой теме «с чувством максимальной срочности».

Ранее стало известно, что глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе переговоров с Рафаэлем Гросси пришли к согласию по декларации о создании зоны безопасности на ЗАЭС.

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Виктория Кондратьева
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