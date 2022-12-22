Глава МАГАТЭ обосновал создание защитной зоны вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что защитная зона вокруг ЗАЭС предотвратит ядерную аварию
Создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сможет предотвратить ядерную аварию на станции. Так инициативу обосновал в Twitter глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.
«Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии», — заявил он.
Гросси гарантировал, что продолжит переговоры по этой теме «с чувством максимальной срочности».
Ранее стало известно, что глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе переговоров с Рафаэлем Гросси пришли к согласию по декларации о создании зоны безопасности на ЗАЭС.