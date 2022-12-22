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13:20, 22 декабря 2022Мир

«Росатом» и МАГАТЭ пришли к согласию по зоне безопасности на ЗАЭС

Главы «Росатома» и МАГАТЭ Лихачев и Гросси пришли к согласию по зоне безопасности на ЗАЭС

Фото: Reuters

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе переговоров с посетившим Москву главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пришли к согласию по декларации о создании зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале «Росатома».

«Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки», — заявили в корпорации.

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Отмечается, что стороны обсудили вопрос повышения надежности функционирования электростанции и обеспечения безопасности Энергодара. Также обсуждались нюансы работы миссии МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что Гросси посетит Москву. Его визит анонсировал постпред России в Вене Михаил Ульянов.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции начали строить защитный купол.

8 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев сотрудничает с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, Украина поддерживает тесные контакты с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси и шаг за шагом в полном взаимопонимании с агентством движется к созданию зоны безопасности. Детали контактов министр не уточнил.

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Глеб Бажуткин
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