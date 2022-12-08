Украина рассказала о работе с МАГАТЭ по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Кулеба заявил о тесных контактах с МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Власти Украины сотрудничают с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит CNN.

По его словам, Украина поддерживает тесные контакты с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и «шаг за шагом в полном взаимопонимании с агентством» движется к созданию зоны безопасности. Детали контактов Кулеба не уточнил.

Ранее представитель России при ООН Наталья Кармазинская заявила о согласии Москвы поддерживать инициативу создания зоны безопасности у Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, которые сейчас обсуждаются.