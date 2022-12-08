МИД РФ заявил об обсуждении с МАГАТЭ зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Рябков: Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Москва направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предложения с конкретными параметрами по зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), которые сейчас обсуждаются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

Он выразил сомнения в том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит станцию в обозримой перспективе. По словам заместителя министра, присутствие на АЭС персонала МАГАТЭ позволяет международной организации получать информацию «из первых рук» и убедиться, что ничего страшного там не происходит.

«Обвинения в адрес Москвы в том, что она каким-то образом хочет навредить самой себе, будучи в состоянии контролировать станцию, которая является неотъемлемой частью территории Российской Федерации, — абсурд», — подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что Киев не готов подходить к вопросу безопасности на станции ответственно. «Мы предложили агентству решение проблемы создания зоны безопасности с конкретными параметрами, эти предложения на рассмотрении агентства, они являются предметом обсуждения», — указал он.

В ноябре Запорожская АЭС получила повреждения в результате ударов, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).